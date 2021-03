„Co víc bych si mohl přát?“ Princ Harry s velkou radostí oznámil pohlaví očekávaného potomka

Harry a Meghan prozradili pohlaví očekávaného dítěte. Foto: CBS, Profimedia.cz

Zprávu o tom, že budou mít dceru, Harry zveřejnil během očekávaného interview s Oprah Winfrey, v jehož druhé půlce se k manželce připojil.

„Bude to holka, jo! Jsme vděční, ať už by to bylo cokoli. Ale mít kluka a pak holku, říkám si, co víc bych si mohl přát? Teď jsme čtyřčlenná rodina se dvěma psy,“ neskrýval princ radost.

Na dotaz, zda bude rodina se dvěma dětmi kompletní, se manželé shodli, že ano.

Holčička nebude mít titul „Její královská výsost“ nebo „princezna“, což ale nesouvisí s odchodem Harryho a Meghan z královských služeb. Dítě bude mít nárok na titul „lady“. ■