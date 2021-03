Vévodkyně Kate mě rozplakala několik dní před svatbou s Harrym, tvrdí Meghan. Popsala vyhrocený moment

Meghan promluvila o rozepři s vévodkyní Kate. Profimedia.cz

„Několik dní před svatbou ji rozrušilo něco ohledně šatů družiček, a to mě rozplakalo a opravdu to ranilo mé city,“ popsala moderátorce.

„Myslela jsem si, že vzhledem k tomu, co se dělo ve dnech, které svatbě předcházely, nedávalo smysl chovat se takhle. Všichni se snažili mě podporovat, protože věděli, co se dělo s mým otcem,“ pokračovala v citovém výlevu.

Vévodkyně dodala, že nechce, aby to vypadalo, že někým pohrdá, a také doplnila, že jí Kate donesla omluvný dárek, který však obdržela až o několik měsíců později.

„Něco ji naštvalo, ale přiznala si to a omluvila se. Přinesla mi květiny s omluvným lístkem. Udělala to, co bych udělala i já, kdybych věděla, že jsem někomu ublížila. Prostě si to přiznala. Šokující na tom bylo, že k tomu došlo až šest nebo sedm měsíců po svatbě,“ dodala.

Doplnila, že si myslí, že je Kate dobrý člověk, ale že britská média nejspíš potřebovala mít hrdinu a padoucha. „Co jsem tak vnímala, byla jistá polarita. Když mě milujete, neznamená to, že ji musíte nenávidět. A když milujete ji, nemusíte zase nenávidět mě,“ doplnila k článkům v médiím, která podle ní usilovala o to, aby veřejnost byla na straně jedné vévodkyně, nebo druhé. ■