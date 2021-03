Ornella Koktová se chystá k porodu třetího potomka. Z vtípku lékaře ji málem kleplo

Ornella Koktová Herminapress

Ornella Koktová (28) už se málem chystala k porodu třetího potomka. O víkendu ji postihly bolesti, nakonec se ukázalo, že to byly falešné kontrakce, takzvaní "poslíčci". Na porod je ale připravená.

"Je to dobrý, poslali mě domů. Měla bych ideálně těch pět týdnů vydržet v klidovém režimu. Jen doufám, že mi to uteče rychle. Je to šílený," řekla Super.cz Ornella, která má třetí těhotenství rizikové.

"Pan profesor si ze mě dělal legraci, jestli se nespletl s pohlavím. Nakonec řekl, že to je furt holka. Málem mě kleplo," smála se.

Na porod je připravena psychicky i po dalších stránkách.

"Umyla jsem si vlasy, oholila jsem se úplně všude, mám zabalenou komplet tašku do porodnice a jsem už psychicky připravená porodit. Možná se někdo bude smát, ale bez toho bych asi nebyla schopná. Je lepší být sama oholená, než aby mě holil cizí člověk," uzavřela. ■