Na tu bolest nikdy nezapomenu: Před půl rokem přišla modelka Kočendová v 5. měsíci o dítě

Natálie Kočendová Super.cz

Je to na den přesně půl roku, co přišla o miminko. Modelka Natálie Kočendová na to nikdy nezapomene. "Byla to velká bolest, dlouho mi trvalo, než jsem se z toho aspoň trochu dostala. Bolet to bude navždy, ale časem to možná otupí," řekla Super.cz