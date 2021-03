Lucie Borhyová se pochlubila fotkou s o 10 let mladším přítelem a fanoušci šílí: Krásné moderátorce přejí štěstí

Lucie Borhyová Foto: archiv L. Borhyové

Oba jsou na fotce sice zakuklení v čepicích a schovaní pod slunečními brýlemi a respirátory, ale i tak fotka fanoušky potěšila. Ti jí v komentářích štěstí velmi přejí.

„Jéé, moc vám to sluší,“ rozněžnila se jedna z fanynek. „Lucko, tu kočku ani respirátor nezakryje,“ pochleboval moderátorce další. „Šťastný to muž,“ záviděl jiný. „Ať vám to klape, snad je to tentokrát ta pravá láska,“ přála další fanynka.

Se Smečkou, který je zároveň jejím manažerem, je Borhyová vídána od roku 2017. Lucie má dvě děti ze svých předchozích vztahů. S řeckým podnikatelem Nicem Papadakisem má syna Lucu (13), s moderátorem Michalem Hrdličkou pak dcerku Lindu (6). ■