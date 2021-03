O 12 let mladší partner Britney Spears by se rád oženil a stal otcem: Má to ale velký háček

Britney Spears s partnerem Samem Asgharim Profimedia.cz

Sam Asghari (27) se v rozhovoru pro magazín Forbes svěřil se svými plány a sny. Teheránský krasavec už šest let žije s Britney Spears (39) a netají se tím, že touží po svazku manželském a vlastních dětech.

„Rád bych se posunul v kariéře a stal se hercem. Taky bych rád posunul náš vztah na další úroveň. Nevadilo by mi stát se otcem. Chtěl bych být mladým otcem,“ prozradil fitness trenér.

Jenže, pokud chce rodinu s Britney, nebude to jen tak. Zpěvačka má dva syny s tanečníkem Kevinem Federlinem, Seana (15) a Jaydena (13), kteří žijí se svým otcem. Po zhroucení v roce 2008 přišla Britney nejen o syny, ale také o svá práva, a jejím zákonným zástupcem je dodnes otec Jamie.

Ten se opatrovnictví vzdát nechce a s vlastní dcerou se soudí. Nejen, že má kontrolu nad jejím jměním a majetkem, ale musí jí také odsouhlasit například svatbu nebo dokonce těhotenství. A ani jedno dle zdrojů z okolí zpěvačky neschvaluje.

Poslední slyšení ohledně opatrovnictví Britney proběhlo v prosinci, další je naplánované až na září tohoto roku. Počínání Jamieho Spearse leze krkem nejen zpěvaččiným fanouškům, kteří za ni lobují v kampaních #FreeBritney, ale také Asgharimu samotnému. Ten už to nevydržel a vyjádřil se k věci na sociální síti.

„Považuji za důležité, aby lidé věděli, že nemám absolutně žádný respekt pro někoho, kdo se snaží neustále kontrolovat náš vztah a hází nám klacky pod nohy. Podle mě je to úplný ko*ot. Nebudu zacházet do detailů, protože ctím naše soukromí, ale přišel jsem do této země, abych se mohl svobodně vyjadřovat,“ napsal v příspěvku na svém instagramovém profilu.

To bylo od něj poměrně nečekané, Sam i Britney doposud o kauze mlčeli. Svalovec také několikrát uvedl, že mu záleží hlavně na blahu a štěstí jeho drahé polovičky.

S Britney se seznámil v roce 2016, když si ho sama podle fotek vybrala do videoklipu k písni Slumber Party. Kamarád mu tehdy natáčení dohodil a apeloval na něj, aby určitě přišel. Sam přitom ani nevěděl, o jaký projekt jde. Dnes je nejspíš rád, že se tehdy dostavil. ■