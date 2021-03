V těhotenství měla zdravotní problémy a nabrala 27 kilo: Nadávali mi do velryb, zavzpomínala Kim Kardashian

Kim Kardashian zavzpomínala na náročné období těhotenství. Foto: Super.cz/Profimedia

Kim Kardashian (40) se po zhlédnutí dokumentu Framing Britney Spears zpěvačky zastala s tím, že moc dobře ví, jaké to je, když vás veřejně lynčují a šikanují. Za léta v šoubyznysu zažila televizní hvězda mnohé, to nejhorší však v období, kdy je žena nejzranitelnější, a sice v těhotenství.

„Když jsem čekala North, trpěla jsem preeklampsií, kdy nekontrolovaně otékáte. Nabrala jsem 27 kilo a porodila téměř o 6 týdnů dříve. Každý den jsem kvůli tomu brečela a k tomu mě srovnávali s jinými těhulkami a psali o mně jako o velrybě,“ rozepsala se na sociální síti.

Moc se o tom nemluví, protože se s diagnózou svěřila až v roce 2019, ale Kim je opravdu velkou hrdinkou. Po komplikovaném těhotenství ji čekal neméně těžký porod. Placenta jí přirostla k děloze a málem vykrvácela. Při druhém porodu syna Sainta to bylo to samé, a další už jí lékaři zakázali s tím, že by ho nemusela přežít.

„Měla jsem zmrazená ještě dvě další embrya, ale nemohla jsem si děti odnosit sama. Po druhém porodu jsem během roku a půl musela podstoupit pět různých operací, abychom napravili škody, které mi to způsobilo uvnitř těla. Ale navenek jsem na sobě nic nedávala znát. Točila jsem a fotila dál,“ šokovala před třemi lety fanoušky.

„Když vidím svoje těhotenské fotky na obálkách bulváru, vzpomínám si, jak jsem se styděla a bála se vyjít z domu. Úplně mě to zlomilo. Naštěstí jsem svoje strachy a nejistoty proměnila v motivaci, která mě dostala tam, kde jsem dnes. Říkám to jen proto, aby si ti, co někoho zesměšňují a šikanují, uvědomili, že jim mohou opravdu ublížit. Nikdy nevíte, co ten druhý zrovna prožívá,“ doplnila ve svém nynějším vyjádření. ■