Holčičko, proč máš tak veliké oči? Miluška Bittnerová šla pod kudlu. Reakce jejího partnera byla k nezaplacení

Miluše Bittnerová Super.cz

"Nakonec mi řekl můj očař, ke kterému jsem si přišla pro brýle a postěžovala jsem si, že mi slzí oči, že tam mám na víčkách nějak moc kůžiček a že je potřeba to odstranit," řekla Super.cz Miluška, co ji přimělo k plastice, kterou se rozhodla absolvovat.

"Teď se mi ty oči úžasně zvětšily. Jdu po ulici a lidi se mě ptají: Holčičko, proč máš tak veliké oči?" smála se herečka. "Věk nezastavíte a tohle je jak estetické, tak zdravotní. Tedy takhle, já bych to vzala kompletně, ale někde se začít musí," doplnila.

"Je mi třiačtyřicet, nějakou tu pomoc potřebuju, i když ne úplnou transformaci, to by u mě stejně nezabralo. Ale kamarádka, která nevěděla, že jsem na tom byla, tak mi říkala, jak vypadám odpočatě. Tak by to mělo být," míní.

Kvůli manželovi ale žádný zkrášlovací ani omlazující zákrok podstupovat nemusela. "Ten je zlatej. Tvrdí, že absolutně nic nepotřebuju. Zato on by asi potřeboval brýle," uzavřela. ■