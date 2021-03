Toužíte po hezkých nohách? Dbejte na prevenci a staňte se majitelkou těch nejpřitažlivějších

Kalhoty a punčochy leccos schovají. Věnovat péči nohám až v létě může být pozdě. Právě teď je nejvyšší čas na sobě zapracovat, abyste je mohly ukázat v plné kráse bez otoků, křečových žil a tvrdých pat. Jak se stát majitelkou přitažlivých nohou?

Lehkou pedikúru zvládnete i doma

Ne každý dostal do vínku hebké paty. Zanedbávat pedikúru v zimě je cesta k rozvoji bolestivých prasklin na patách, k zarůstání nehtů, bolesti zad a deformitám chodidla. Dopřejte si jednou týdně vodní lázeň. Osušte nohy a odstraňte zrohovatělou kůži pemzou nebo seřezávačem. Vyhlaďte je peelingem, zastřihněte si nehty do rovna a celou proceduru zakončete důkladným promazáním pomocí krému

FOTO: depositphotos

Neduste nohy v malých botách

Úzké boty, těsné oblečení a umělé materiály nohám vůbec nesvědčí, zejména pokud trpíte na křečové žíly a otoky. Malé boty ničí klenbu, způsobují vbočené palce a nevyrovnanou chůzi. Časem se můžete dopracovat i k bolestem kyčlí a páteře. Pokud vám obuv nesedí, prostě ji vraťte. O tom, co dalšího nohám nesvědčí, jsme psali tady.

FOTO: depositphotos

Operace se odkládají, s návštěvou lékaře byste ale otálet neměli

Otoky nohou můžou být jedním z příznaků chronického žilního onemocnění. Jsou výraznější v létě, ale to neznamená, že se na zimu žíly zázrakem uzdravily. Jen se díky chladnějšímu počasí potlačily projevy a s příchodem vyšších teplot zase propuknou. Drobné zákroky jsou sice odložené na neurčito, ordinace lékařů jsou ale stále otevřené. Základem efektivní péče je celoroční užívání venofarmak – léků, které vám předepíše lékař. Tady masti nepomohou. „Pokud přijde pacient včas, můžeme spolupracovat na tom, aby se průběh zpomalil a příznaky se zmírnily,“ říká MUDr. Jana Vojtíšková, praktická lékařka z Prahy.

Namasírujte si nohy

Masáže jsou skvělé proti otokům. Cílem je dostat nahromaděnou krev nahoru, proto nemasírujte od stehen dolů, ale od kotníků nahoru. Občas si dopřejte ruční lymfatickou masáž, která pomáhá při nedostatečnosti žilního systému.

FOTO: depositphotos

Studená sprška

Dopřát si po teplé sprše chvilku studenou, je skvělá cesta, jak ulevit nohám a rozproudit krev po celém těle. Pokud trpíte na žilní onemocnění, vyvarujte se ale úplným extrémům. Sauna, horká lázeň ani dnes tolik moderní otužování zrovna žilám neprospívají. Tyto kratochvíle přenechejte jiným.

Pěšky, kam to jde

Nejlepší a nepřirozenější pohyb je obyčejná chůze. Na túry přírodou to sice nyní nevypadá, ale nazout pohodlné boty, kompresní podkolenky a vyrazit pěšky do parku, to můžete. Pár kilometrů každý den prospěje vašim nohám, krevnímu oběhu, a ještě si u toho krásně pročistíte hlavu.

Zdravá kuchyň

Cesta k pěkným nohám a celkovému zdraví vede i přes kuchyň. Nemusíte vypadat jak modelka, ale pokud s sebou taháte pěkných pár kilo navíc, ohrožujete tím svoje zdraví. ■