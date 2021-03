Jitka Schneiderová (47) se toho nebojí: Oblékla se do sítě, ukázala spodní prádlo a dokonalé tělo

Jitka Schneiderová Super.cz

S Jitkou jsme si ovšem nepovídali jen o jejím outfitu, který svěřila do rukou svému dvornímu stylistovi. "Dneska to bylo výjimečné opravdu vším. Od toho, že mám na sobě krásné šaty. Ty pocity jsou vlastně pěkné už tím, že aspoň na chvilku si to můžeme užít a bylo to připravené tak, abychom dodrželi všechna nařízení. Radujeme se z toho, že ty filmy vznikly, že se pořád něco tvoří a můžeme ocenit práci těch lidí," řekla Super.cz Jitka, která byla ráda, že se u nás ceny, i když v okleštěné formě, na rozdíl od nejrůznějších světových událostí, předávaly naživo.

V době pandemie si Jitka nemůže stěžovat na to, že by neměla práci, hlavně díky seriálu Anatomie života, který natáčí. "Stále pokračujeme, natáčíme a je to furt hrozně příjemné s celým štábem i herci. V téhle době je to pro mě dárek. Je to seslané z nebe, že tohle přišlo. Jsem za to moc vděčná," svěřila.

Doma je všechno v pořádku, i Jitčina dcera, která je už slečna, zvládá naštěstí bez problémů online výuku. Jen na to, jak si krátit volný čas, když zrovna nepracuje, herečka žádný tip nemá. "Je dobré vyjít ven z baráku, jít se projít a být chvíli na vzduchu v bezpečí bez roušky, kde se člověk chvíli nadýchá čerstvého vzduchu. Jinak nic," krčila rameny. ■