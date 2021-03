Takhle si narození krásné dcerky nejspíš nepředstavovala: Rosnička z Novy skončila po porodu na JIP

Katka Říhová Foto: Archiv TV Nova

„Bylo to teda fakt náročný. Já jsem se na porod poctivě připravovala, chodila jsem na procházky, jedla jsem chilli, absolvovala jsem předporodní kurzy. Na všechno jsem byla připravená, přistupovala jsem k tomu pozitivně. Potom mi ultrazvukem zjistili, že miminko bude větší, jenomže já jsem trošku menší,“ prozradila TN.cz.

„Takže mi nabídli vyvolávaný porod, asi čtyři dny před termínem, aby se co nejrychleji dostala ven. Jenomže na to moc nereagovala, tři dny jsme ten porod vyvolávali, načež se to trochu rozjelo, ale málo. Holčička měla větší hlavičku, takže nebyla schopná projít. Tak jsme museli zvolit variantu, že na svět přijde jako císařovna," popsala samotný proces porodu.

Naštěstí jsou s dcerkou obě v pořádku. "Je zdravá, krásná, váží asi 3 700 gramů, takže je to opravdu macík. Já jsem teď na jednotce intenzivní péče, dneska by mě měli přendat na pokoj a tam se budeme s malou více seznamovat, tam se mi také bude hojit jizva po císaři. Ta rekonvalescence bude odhadem trvat pět až šest dní," prozradila s tím, že návštěvy sice povolené nemá, ale tatínek aspoň mohl být u porodu.

"Za což jsem strašně ráda. To před rokem touto dobu nebylo možný," dodala a pochválila nemocniční personál za perfektní přístup. ■