Eva Burešová čelí ohavným hejtům od fanynek Slunečné: Co na ně herečka řekla?

Eva Burešová Michaela Feuereislová

Slunečná je velmi úspěšným českým seriálem, který vynesl hlavní hvězdě Evě Burešové (27) velkou popularitu. A protože si herečka svých fanoušků váží, s dobrým úmyslem chtěla vstoupit do facebookové skupiny fanoušků Slunečné. Bohužel se pak nestačila divit.

Evu hejty na její osobu tak zaskočily, že se o ně musela podělit i na svém instagramovém profilu. „Moc často takové komentáře nesdílím, nechávám to být. Ale tohle mě upřímně docela zaskočilo. Přiznám se. Chtěla jsem se přidat do skupiny fanoušků Slunečné. Pozdravit je, poděkovat za jejich věrnost a za to, že je seriál baví. Jako první diskuze na mě vyskočilo tohle,“ sdílela.

Nad nechutnými komentáři zůstává rozum stát.

„Takto se baví dvě dospělé ženy. Takto mě komentují. Ani jedna z nich mě nezná, nikdy jsme se neviděly. Můj životní postoj je takový, že nesoudím lidi, pokud je neznám, nesoudím jejich vzhled ani jejich rozhodování,“ udivil jí především charakter komentářů a fakt, že pochází od žen.

„Můžeme se opakovat k smrti, že jsme s Markem dobří kamarádi a nikdo kvůli nikomu nechtěl ze seriálu odejít. Tohle se děje. Tohle je realita. Můžete se snažit, jak chcete, dělat pro fanoušky i ostatní co nejvíce, a stejně se objeví takové dámy, které o vás takto s úsměvem mluví, soudí, a ještě s výsměchem urážejí váš vzhled,“ poukázala na fakt, že se seriálovým kolegou Markem Lamborou mají dobré vztahy.

„Tohle je ta podpora starší generace k nám mladým. Tohle jsou reálné osoby, reálné maminky, reálné babičky. Ale hlavně...ženy. Takhle se mezi sebou baví o jiných ženách. Nikdy na tom nebudeme lépe, pokud budeme schopny takhle jedna o druhé mluvit. Omlouvám se, muselo to ven. Zamrzelo mě to. Hodně,“ posteskla si nad smutnou situací na závěr. ■