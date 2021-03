Sexuální predátoři dostali podmínku: Polyamorní Tereza Těžká z filmu V síti radši děti nechce s žádným ze svých partnerů

Tereza Těžká o dokumentu V síti Super.cz

"Vůbec mě to nenapadlo, nečekala jsem to, ale jsem za to nesmírně vděčná. Celé natáčení V síti pro mě bylo nesmírně těžké hlavně proto, že jsem vůbec nevěděla, co se stane. Nebyl tam prostor pro chyby, všechno muselo být perfektně připravené, protože se všechno točilo na první záběr. Prozrazení by ohrozilo celé natáčení. Musela jsem mít obsáhnutý celý ten dvanáctiletý svět, co tu postavu baví, jaký má vztah s rodiči, musela jsem umět i učivo sedmé třídy," popsala Super.cz.

Film nevyústil jen v její hereckou nominaci, ale i v několik trestních stíhání sexuálních predátorů. "Už před dvěma roky jsem podala svědectví k těm jednotlivým mužům. Teď už je to v rukou policie, padly první rozsudky. Zatím to jsou všechno podmínky, tak uvidíme, jak to celé dopadne," krčila rameny Tereza, když jsme si s ní povídali před natáčením talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Myslí si, že by si muži, kteří se snažili o sexuální kontakt se školačkou, zasloužili vyšší trest? "Nemůžu v tom být objektivní, vzhledem k tomu, že jsem to prožívala. Ale zároveň v našem státě dostávají lidi podmínku i za znásilnění. Bohužel jsou u nás rozsudky nízké," míní.

Do jisté míry tato zkušenost mohla olivnit i to, zda vůbec mít děti v tomhle nebezpečném prostředí, a to nejen ve virtuálním světě. A nejde jen o dívky, ale i o chlapce. "Je jedno, jestli je to holčička nebo kluk, ty nástrahy jsou úplně stejné. Dokonce podle statistik do toho kluci spadají častěji. Jen ten náš film může klamat, protože tam nemáme klučičí postavu. Ale sehnat herce, který by v osmnácti vypadal mladistvě, nejde. Mají už i hlubší hlas," vysvětlovala.

"A jestli se bojím mít děti? Já vlastně vůbec nevím, jestli děti plánuju. Tím, že doba je taková, tak to není téma, které by pro mě bylo aktuální," svěřila. Ostatně složité by to bylo i s výběrem partnera, když žije v polyamorním vztahu a vedle manžela má i přítelkyni a přítele. "Tak rozhodně vím, s kým bych ho neměla. Ale jak říkám, není to v současné době aktuální," uzavřela. ■