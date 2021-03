Hvězda seriálu Slunečná poprvé ukázala přítele. Takhle líbá sexy zrzku její nová láska

Denisa Nesvačilová je zamilovaná. Foto: Archiv D. Nesvačilové

Denisu muži kontaktují na sociální síti, ona o to ale nestojí. A to především kvůli nové známosti. "Rozumím, že se se mnou nemůžou setkat v baru, tak mi zkusí napsat. Já o to ale nestojím. Já už nejsem volná, smůla," řekla Super.cz hvězda seriálu Slunečná. "Mám vztah a jsem šťastná," dodala.

Denisa loni po tříleté známosti ukončila vztah s muzikantem a zpěvákem kapely TH!S Janem Melíškem. Single život si užívala několik měsíců. Nyní je ale jedna z nejkrásnějších českých hereček zase zamilovaná. ■