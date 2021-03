V Miami Belohorcové zůstal barák za víc než 55 mega. Zájemci jsou, ale ona odmítá jít dolů s cenou

V Miami stále vlastní dům. Foto: archiv Z. Belohorcové

Zuzana Belohorcová (45) a její rodina patří do skupiny těch, kteří po vypuknutí pandemie opustili Spojené státy a vrátili se do Evropy . Moderátorka pustila pronájem v kondominiu luxusního mrakodrapu, rodině ale zůstala v Miami vlastní nemovitost.

Rezidenci určenou na pronájem manželé zrekonstruovali do podoby rodinného domu. „Ten dům jsme dali do prodeje. Objevilo se pár kupců, kteří vyžadovali jít s cenou dolů, s tím jsme nesouhlasili,“ říká Belohorcová, která požaduje za dům na Floridě na hraně legendární pláže South Beach 2,5 miliónu dolarů, což je v přepočtu asi 55 miliónů korun.

„Naší ceně věříme. Není umění prodat rychle, ale je umění prodat výhodně,“ říká Zuza, která je přesvědčená, že neprodělá.

Zuza s manželem mají pochopitelně zhoršené podmínky k prodeji nemovitosti, jelikož jsou nyní v Evropě. S ohledem na opatření proti šíření nového typu koronaviru se za oceán jen tak nedostanou. „Když člověk není na místě, tak je to vždy náročnější. Musíš tam mít někoho, kdo se ti o to stará. Je to velká zodpovědnost, budeme rádi, když to prodáme. Máme v tom peníze, musíme platit daně a hradit také údržbu domu,“ uvedla moderátorka.

Belohorcová aktuálně pobývá na Slovensku, kde natáčí slovenskou obdobu pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Manžel Vlasta Hájek a děti Salma a Nevio zůstali v Marbelle, kam se rodina z USA přestěhovala. ■