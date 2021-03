Poslední role Vlasty Chramostové: Nabídku dostala v domově důchodců. A trochu se upejpala, říká režisér seriálového hitu

Vlasta Chramostová ve své poslední roli Video: Česká Televize

„Když jsem Vlastě roli na Zločinech Velké Prahy nabídl, byla v domově důchodců a trochu se upejpala. Že raději ne, že už na to nemá, že by už neměla a že to celé už uzavřela. Bylo ale vidět, že ji nabídka těší,“ řekl Brabec.

„Přesvědčil jsem ji tím, že jsem jí řekl, že tam je menší role přímo pro ni, a kdyby tady byl Standa (manžel Chramostové Stanislav Milota - pozn.), tak by jí sám řekl, že to pro něj musí udělat. Tak se mě zeptala, jestli si myslím, že by to Standa schválil a hned sama si odpověděla, že asi jo,“ popsal námluvy s hereckou legendou.

„Když jsme skončili, dal jsem jí květinu a místo čaje nebo vody chtěla vizoura. Dala asi tři… Rád na natáčení s ní vzpomínám. Bylo to opravdu roztomilé,“ dodal Brabec.

Zločiny Velké Prahy patří k aktuálně nejúspěšnějším českým seriálům. Týdně k obrazovkám připoutají téměř dva miliony diváků. Děj seriálu začíná roku 1922, kdy vznikla Velká Praha (k centru byly tehdy připojené Dejvice, Břevnov, Smíchov, Žižkov, Karlín, Nusle a další čtvrti) a hlavní hrdina, kriminalista Hynek Budík, se dočkal povýšení, i když ne tak docela žádoucího.

Hlavní roli hraje Jaroslav Plesl, sekundují mu Jiří Langmajer, Denis Šafařík, Miroslav Táborský nebo Lenka Vlasáková.

Vlasta Chramostová zemřela 6. října 2019. Bylo jí 92 let. ■