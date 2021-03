Svlékla uniformu, pak i další svršky. Bývalá policistka vydělává milióny měsíčně dráždivými fotkami

Charlotte Rose Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Zmíněná platforma se vyznačuje placeným pikantním obsahem, ne nutně ale musí jít o erotiku nebo pornografii. „Pro všechny, kteří si myslí, že tam je jen porno, proti čemuž sice nic nemám - osobně nepřidávám takový obsah. Má stránka je mírná, ale funguje to, protože to je vzácné. Spousta stránek je tvrdé porno, ale já to nedělám. Líbí se mi, že jsem jiná,“ říká Rose.

Spousta jejích klientů jí prý také řekla, že pokud by se dala cestou pikantnějšího obsahu, nezůstala by s ní.

S klienty si často povídá, s několika z „fanoušků“ už má vybudovaný vztah a jsou v denním kontaktu. „Vím, jak se jmenují jejich děti, čím se živí a kdy mají špatný den. A když ho mají, namluvím jim zprávu nebo jim pošlu fotky svých psů na rozveselení,“ říká Charlotte.

Na peníze je opatrná, dovolí si utratit pět procent měsíčního výdělku (což je pořád balík), zbytek investuje. Jednu radost si ale dopřála: pořídila si fialové Lamborghini za 265 tisíc liber.

„Když jsem byla malá, říkala jsem si, že jednou budu mít fialové Lamborghini, ale malou holku nikdo nebral vážně. Když jsem ho jela vyzkoušet, cítila jsem se, jako by mi svět ležel u nohou,“ dodala Rose. ■