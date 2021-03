Po silném zemětřesení se Nováčková s rodinou do bytu nevrátila: Nevíme, co s námi bude

Jitka Nováčková zažila v Řecku silné zemětřesení. Video: Instagram J. Nováčkové

Super.cz byl s bývalou královnou krásy naposledy v kontaktu v době, kdy s dvouměsíční dcerou Leah Elissou a partnerem Timem Sparvem trávili čas na ulici. Rodina se do bytu, ve kterém po zemětřesení zbyla pořádná spoušť, nevrátila. „Nakonec jsme i uplynulou noc zůstali u známých za městem. Večer přišlo další zemětřesení, tentokrát o síle 5,9,“ popsala nám aktuální situaci Česká Miss 2011.

Jelikož se dozvuky zemětřesení stále vrací, nemá modelka plán, kdy se vrátí do bytu, který se nachází v sedmém patře starší městské budovy. „Zatím stále nevíme, jak dlouho tady zůstaneme, co podnikneme dál. Některá malá zemětřesení jsou cítit každých deset minut, ale to je prý normální,“ dodala Nováčková. ■