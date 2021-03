5 evropských princezen, o kterých se tolik nemluví: Z těchto dívek budou jednou královny

Tyto dívky budou jednou vládnout svým zemím. Foto: Super.cz/Profimedia

Leonor, kněžna asturská (15)

Španělská princezna, celým jménem Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz je starší dcerou krále Filipa VI. Španělského a královny manželky Letizie. Je také dědičkou španělského trůnu a už nyní královou pravou rukou. Ve svém věku mluví pěti jazyky a svůj první projev přednesla ve čtyřech z nich ve věku 13 let.

Elisabeth Belgická (19)

Princezna Elisabeth Belgická, vévodkyně brabantská je nejstarší dítě krále Filipa Belgického a jeho manželky královny Mathilde. I ona je následnicí trůnu, a až na něj usedne, stane se z ní první královna Belgie v historii. A svou roli bere velmi vážně. Kromě jiného se na ni připravovala studiem na Královské vojenské akademii, kde studoval také její otec.

Catharina-Amalia Nizozemská (17)

Catharina-Amalia Nizozemská, princezna oranžská je nejstarší dcera nizozemského krále Viléma-Alexandra a jeho manželky Máximy. Amalia usedne na trůn po svém otci, do 18 let se však nemusí příliš angažovat v královských záležitostech. Rodiče se ji do té doby snaží držet co nejméně na očích. Amalia byla prý na škole šikanovaná, loni ji španělský magazín označil jako plus-size, za což sklidili ostrou kritiku.

Ingrid Alexandra Norská (17)

Princezna Ingrid Alexandra Norská se narodila jako prvorozené dítě norského korunního prince Haakona a jeho ženy Mette-Marit. Je vnučkou krále Haralda V. a královny Sonji. Je tak druhou v řadě s nárokem na nizozemský trůn. Ingrid se věnuje mnoha sportům a loni vyhrála zlatou medaili na Norském mistrovství juniorů v surfování. Až usedne na trůn, stane se první norskou panovnicí od dob královny Markéty, která vládla v letech 1388–1412.

Estelle Švédská (9)

Princezna Estelle Švédská, vévodkyně z Östergötlandu je první ze dvou dětí švédské korunní princezny Viktorie a jejího manžela Daniela. První povinnost jako královská si odbyla už jako dvouletá, kdy slavnostně otevřela pěší stezku. ■