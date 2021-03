Zpěvačka je v šoku z fanouška, který v jejím přímém přenosu ukázal penis: Měl by ses stydět i za to, že ho máš malého

Bebe Rexha Profimedia.cz

Zpěvačka Bebe Rexha (31) vypustila do světa další hit, ke kterému natočila sexy videoklip, kde se promění v upírku. Se svými fanoušky si přišla o novinkách povídat do živého vysílání na Instagramu a velice nemile ji tam překvapil jeden muž.

Do živého přenosu se jí totiž připojil fanoušek, který ukázal své přirození. „Já se vám omlouvám, to je opravdu odporné, že někdo přijde na živé vysílání a ukáže svůj penis,“ řekla ihned po vypnutí jeho připojení svým fanouškům Bebe.

„Opravdu se vám moc omlouvám, nečekala jsem, že se tohle může vůbec stát. Upřímně, jak může někoho napadnout připojit se na živák, kde jsou i děti, a ukázat svůj penis?“ ptala se všech diváků vysílání. Zároveň je prosila, jestli postřehli jeho přezdívku, aby ji poslali, protože by ho ráda nadobro zablokovala ze svého účtu a nejlépe celého Instagramu.

Neodpustila si také poznámku na jeho mužství: „Bylo to odporné plus by ses měl stydět i za to, že ho máš malého. Pojďme se přesunout jinam, i když teda musím říct, že jsem jím traumatizovaná. Co to k sakru mělo být?“ uvedla Rexha po nepříjemném zážitku. ■