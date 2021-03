Před 50 lety se chopil mikrofonu. Nadřízená Jana Rosáka se stala jeho manželkou

Jan Rosák s manželkou Jiřinou Michaela Feuereislová

Přesně 5. března 1971, tedy před 50 lety, se poprvé chopil v Československém rozhlasu mikrofonu Jan Rosák (73) a začal vysílat do éteru. Tehdy externě pro Kolotoč.

Oblíbený rozhlasový a televizní moderátor ovšem do reportážního mikrofonu promluvil úplně poprvé, když dělal průvodce na hradě Rožmberk, kam přijela Pionýrská jitřenka, což byl pořad pro děti. Po letech ho překvapilo, jak měl jalový hlas, že by sám sebe nepoznal.

Už v roce 1976 dostal nabídku do Československé televize, kde postupně uváděl a moderoval několik zábavných i vzdělávacích pořadů. Když se Jana Rosáka Super.cz zeptal, který považuje za srdcovku, bez rozmýšlení řekl: „Určitě Videostop, s nímž jsem dohromady prožil 18 let. Měl tři pokračování, tehdy v Československé televizi, ještě s báječným Karlem Čáslavským. Pak přešel do České televize, a nakonec na Barrandov jako Barrandovský videostop.“

V současné době jsme mohli sympatického Moraváka vídat v Pokladu z půdy na Primě. „Jak mi sdělil režisér Jakub Wehrenberg, snad se nové díly, kterých jsme natočili osm, budou co nevidět vysílat,“ uvedl pro Super.cz.

Televizní kamery mají stále charismatického sběratele diváckých cen rády, což dokazuje i množství různých rolí, většinou v seriálech. Přesto se pravidelně vrací do oblíbené stanice Českého rozhlasu Dvojka. V pátek odpoledne tam moderuje pořad Šťastnou cestu a jeho hlas slýcháme i ve filmovém měsíčníku Bijáček.

Koneckonců rádiu vděčí i za seznámení s manželkou Jiřinou, která byla kdysi jako režisérka denního vysílání Rosákovou nadřízenou. Manželství jim klape už přes čtyřicet let, vychovali dvě dcery – Marii (43) a Zuzanu (38), díky nimž mají tři vnoučata. ■