Po koronaviru se chtěla vrátit ke zpívání: Hana Křížková musela odložit další koncert, už potřetí

Hana Křížková Michaela Feuereislová

„Už se moc těším na koncerty, recitály, na svoje talk show, na muzikály, ale hlavně na diváky,“ řekla Super.cz sympatická zpěvačka. „Je to opravdu nešťastná doba, ale já pevně věřím, že se sluníčkem přijde zlepšení a v létě nebo nejpozději na podzim bude zase dobře,“ svěřila se zpěvačka, která ale stále musí své koncerty rušit a oddalovat.

„Mám připravený koncert s kapelou, ale už ho potřetí přesouvám, a to nemluvím o recitálech, svých talk show, muzikálech, ale co se dá dělat. Moc mě mrzí, že jsem musela desítky vystoupení zrušit, strašně mi zpívání a hraní chybí. Ale musíme vydržet, však jsme na tom všichni stejně,“ přidala zpěvačka, která také do teď zkoušela nový muzikál Láska nebeská, který by měl mít premiéru na podzim.

Zpěvačka tak doufá, že se do té doby dá po koronaviru a pravidelných rehabilitacích absolutně do pořádku. Aktuálně relaxuje především doma a na balkóně.

„Musíme si dělat radost, já například s prvním sluníčkem nevydržela a nadšeně jsem vtrhla do květinářství a nakoupila petrklíče, chudobky, nízké karafiáty a narcisky, zkrátka všechno, co tam bylo. A jsem šťastná. Sázím a modlím se, aby nemrzlo. Už máme přece jaro,” dodala závěrem zpěvačka. ■