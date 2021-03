Adele je prý po 2 letech konečně rozvedená: K rozdělení miliardového majetku exmanželé přizvali mediátory

Adele Profimedia.cz

Dva roky poté, co oznámili, že jdou od sebe, mají být konečně rozvedeni. Zpěvačka Adele (32) podle US Weekly podepsala vyrovnání se svým nyní již exmanželem Simonem Koneckim.

K rozdělení majetku, který přesahuje 4 miliardy korun, si prý museli přizvat mediátory. Vyjednávání měli na starosti jejich právní zástupci.

Pár oznámil rozluku v dubnu 2019 a o pět měsíců později vyplnila zpěvačka žádost o rozvod. V dubnu o rok později zažádala Adele u soudu v Los Angeles o udržení jejich rozvodu v tajnosti.

Adele a Simon spolu byli dohromady osm let a tři roky manželé. Zpěvačka nyní chystá nové album, které by nemělo být o rozchodech jako to předchozí, i když se to po nevydařeném manželství nabízí.

Zdroj z blízkého okolí se vyjádřil pro deník The Sun: „Zlomené srdce pomohlo Adele s jejími písněmi v posledních letech, ale tenhle rozchod je jiný. Oba jsou si vědomi, že jejich syn Angelo by měl být chráněný, a to je důvod, proč Adele souhlasila s tím, že nebude zpívat o jejich vztahu. Její nové album bude mít naprosto jiný zvuk, takže ji vůbec netrápilo, že Simon od ní tiše očekává, že udrží jejich vztah mimo svůj repertoár.“ ■