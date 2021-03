Tomáš Klus překvapil: Pracuje nejen na desce, ale i na muzikálu s oscarovým režisérem

Tomáš Klus Super.cz

"Zatím mám několik singlíků, ale naučil jsem se na sebe netlačit. Nechci znásilňovat múzy a denně se o něco pokoušet ve zkušebně. Když tam jdu, někdy odejdu s plodem a písniček mám asi pět nebo šest. Ale termín, že bych chtěl k nějakému datu vydat desku, nemám, nechci, aby byly věci chtěné a vykalkulované. " řekl Super.cz.

Radost má ovšem z i z jiné práce, kterou jsme od něj nečekali. "Docela se urodilo, protože se mi daří spolupracovat s Janem Svěrákem na muzikálu," překvapil nás žánrem Tomáš, s nímž jsme si povídali chvíli před tím, než usedl jako host talk show 7 pádů Honzy Dědka.

"Nejde o to, že bych neměl k muzikálu vztah, ale spíš jsem o něj dřív nezavadil a muzikálová scéna mě míjela. Když za mnou Honza přišel, jestli bych nechtěl zhudebnit jeho libreto, tak to se neodmítá. Navíc je to libreto tak dobré, že i kdybych to udělal velice špatně, furt to bude dost dobré," uvedl s tím, že víc už prozradit nemůže, protože ho o to Svěrák, s nímž se spřátelil na natáčení pohádky Tři bratři, poprosil.

Brzy už bude Tomáš využitý i po své herecké stránce. "Už jsem byl na kostýmovce k pohádce Tajemství staré bambitky 2, která se bude natáčet. Dostal jsem nabídku i do další pohádky, která se bude točit příští rok. A ještě mám jednu nabídku ze Slovenska na velmi zajímavý projekt. Ale to mám ještě před schůzkou s panem režisérem. Zatím to vypadá velmi experimentálně. To mám rád, protože se mi líbí, když se zkoušejí věci dělat trochu jinak," uzavřel. ■