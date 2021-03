Adina Mandlová jako šedá myška. Matku jí hrála o čtyři roky starší kolegyně

Adina Mandlová (vlevo) a Světla Svozilová v Mravnosti nade vše (1937) Foto: Česká televize

Letos v únoru jsme si připomněli 120. výročí narození Huga Haase (✝67), a tak se sluší připomenout i jeho herecké umění. Česká televize sáhla do archivu a 6. března odvysílá Mravnost nade vše - jednu z nejlepších komedií, ve které se objevil. A po jeho boku uvidíme i celou plejádu dalších slavných prvorepublikových hvězd: Adinu Mandlovou (✝81), Věru Ferbasovou (✝62), Světlu Svozilovou (✝63), Sašu Rašilova (✝63), Zdeňku Baldovou (✝73) či Ladislava Boháče (✝71).

Mandlová v roli „šedé myšky“

Skvělá parodie na vše, co je mravné, vznikla pod režijním vedením Martina Friče (✝66) v roce 1937. Je ale natolik nadčasová, že se u ní určitě zasmějete i dnes. Haas v ní hraje upjatého moralistu profesora Antonína Karase, který je vzorným příkladem pro celé městečko. Je proto zvolen čestným předsedou Spolku pro povznesení mravnosti. Mravopočestná je samozřejmě i celá profesorova rodina – manželka Karolina v podání Světly Svozilové, dcera Eva (Adina Mandlová) i syn Ivan (Jiří Hlinomaz ✝65).

O prudérnosti Karasových vypovídá i jejich vzhled: manželka a dcera vypadají jako šedé myšky, oblékají se do strohých a nevzhledných kostýmů, nepoužívají parfém ani rtěnku, a všichni členové rodiny nosí navíc neslušivé brýle.

Karase si v městečku všichni váží: „To je člověk, to je muž! Vzor počestnosti a mravnosti!“ špitají o něm místní drbny. Ovšem i tento vážený občan má jednoho pořádného kostlivce ve skříni, a to v podobě téměř dospělé nemanželské dcery Věry (Věra Ferbasová).

Poté, co „prohřešek z mládí“ vpadne nečekaně do jeho ctnostného života, má pan profesor starostí až nad hlavu. Okamžitě si uvědomí, že nemanželské dítě by mohlo zcela zničit jeho image bojovníka za mravopočestnost. Chce proto Věřinu existenci utajit, jenže všechny jeho plány se postupně začínají hroutit jako domeček z karet.

Přilepšení k Vánocům

Bláznivá komedie Mravnost nade vše byla natočena za poměrně kuriózních okolností. Na konci roku 1936 neměla společnost AB Barrandov už žádný vhodný scénář k realizaci, a hrozilo nebezpečí přerušení práce. Režisér Martin Frič a Hugo Haas spolu s Otakarem Vávrou (✝100) proto rychle hledali nějaký vhodný příběh.

Padl jim do oka námět J. Erbenové, který se vysmíval měšťácké prudérnosti, a během dvou týdnů podle něj napsali scénář. Frič pak v Lidových novinách humorně vzpomínal, že vlastně dělali „film na rybu“: barrandovští zaměstnanci si tak mohli o vánočních svátcích přilepšit. Samotný film se podařilo natočit za pouhý týden.

Každopádně okolnosti jeho vzniku se společnosti AB zdály natolik pochybné, že ho promítali nejdřív v Prostějově. Teprve po velkém úspěchu, který snímek sklidil, ho nasadili i v Praze. Mimochodem, když se v roce 1958 konala jeho obnovená premiéra, do kin přišlo téměř 1,5 milionu diváků.

Třicátník v roli puberťáka

Možná vás to překvapí, ale Světla Svozilová byla o pouhé čtyři roky starší než její filmová dcera Adina Mandlová. S věkem herců to bylo vůbec všelijaké. Jiřímu Hlinomazovi (mimochodem, bratranci slavnějšího Josefa Hlinomaze ✝63) bylo v době natáčení 28 let. V Mravnosti nade vše hrál ale 13letého kluka. A drobnost na závěr. Karasovo krédo „Mravnost nade vše“ zazní ve filmu z úst Huga Haase osmkrát. ■