Malý Anakin ze Star Wars slaví už 32. narozeniny: Herec se drží v ústraní a léčí se se schizofrenií

Jake Lloyd jako Anakin Profimedia.cz

„Jakovi byla diagnostikována paranoidní schizofrenie, ale bohužel se u něj objevily také symptomy anosognosie, tedy neschopnosti porozumění vlastní nemoci. Po tragické ztrátě jeho sestry Madison se s těmito informacemi jen těžko vyrovnáváme,“ sdělila hercova matka Lisa Geek News.

Madison, která se ve Star Wars objevila jako komparz, zemřela náhle v roce 2018. Bylo jí 26 let. Její rodina uvedla, že zemřela za přirozených okolností, ve spánku. Více se však k její smrti nevyjadřovala.

Lloyd si zahrál ve filmu jako šestiletý, předtím se objevil v rodinné komedii Rolničky, kam se podíváš (1996) s Arnoldem Schwarzeneggerem. Po Star Wars se hraní ale příliš nevěnoval.

V roce 2012 uvedl, že s hraním skončil, protože ho ve škole šikanovali. Na film si nechtěl ponechat ani žádné vzpomínky. Z Hollywoodu přesídlil do Chicaga, kde studoval herectví na univerzitě, po jednom semestru však školu opustil.

V roce 2015 jeho matka přivolala policii, když ji měl syn ohrožovat, nakonec ho však z ničeho neobvinila, tvrdila, že je duševně chorý. Ještě v tom roce jej zatkli, když se ve vysoké rychlosti snažil prchnout policii.

Z vězení ho přemístili do léčebného zařízení, kde mu v dubnu 2016 diagnostikovali schizofrenii. „Jake se přestěhoval blíž ke své rodině a všichni se mu snažíme pomáhat. Je to laskavý člověk a všichni doufáme, že se vrátí ke své zábavě, jak nejrychleji to bude možné,“ sdělila jeho matka v únoru. ■