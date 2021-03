Rey Koranteng prozradil, jak bojuje s britskou mutací covidu-19: Neuvěřitelná bolest zad a vysoké teploty

Rey Koranteng s Lucií Borhyovou v Televizních novinách Foto: archiv TV Nova

„Mám covid-19, britskou mutaci. Ten první týden, to byl očistec. Já jsem teda naštěstí neměl problém s dýcháním, ale měl jsem vysoké teploty, těch se stále nemůžu zbavit, i když už je to teď vcelku v pohodě,“ uvedl Koranteng, který na rozdíl od jiných nepřišel o chuť a čich. „Chuť k jídlu mám a neustálou na pomeranče, pro ty bych zabil.“

Moderátorovi nejvíce ztrpčovalo život neustále pálení kůže. „Jako když máte popálenou kůži, tak to jsem měl asi tři dny na zádech. A k tomu neuvěřitelná bolest zad. Já na to vcelku netrpím, ale tohle bylo, jako by vám po zádech přeběhl kůň,“ popsal obtíže spojené s covidem-19.

Nemoc u něj zpočátku propukla vcelku nenápadně. „Já už jsem tak nějak podvědomě tušil, že to bude covid, protože jsem nikdy takový stav nezažil. Za svůj život jsem měl chřipky i angíny, ale tohle je tak podivný stav,“ prozradil Rey, který vůbec netuší, kde se nakazil. „To je na tom nejdivnější! Já jsem všechna opatření dodržoval. Nosil jsem roušku, nikam jsem nechodil kromě práce. Jinak jsem byl jen doma,“ povzdechl si Rey.

Ten se sice od své manželky a dětí izoloval v jiné části domu, ale přenosu vysoce nakažlivé britské mutace se nevyhnula jeho manželka. „Manželka je pozitivní a děti jsou negativní. Bolí ji hlava, ale ono je to zrádné a pomalu se to rozjíždí, takže nedokážu a bojím se vůbec posoudit, co ji čeká v dalších dnech,“ pronesl v reportáži Koranteng. ■