Mesarošová frnkla před lockdownem v Česku do Dominikánské republiky. Jen tak se domů nechystá

Dominika Mesarošová Foto: Archiv D. Mesarošové

Modelka Dominika Mesarošová (35) utekla před tvrdým lockdownem v Česku do tepla. S rodinou odletěla za sluncem do Dominikánské republiky. "Máme se nádherně, co říct víc. V této nelehké době byla asi ta nejlepší volba odcestovat k moři," řekla Super.cz Dominika.