Vítáme další miminko: David Kraus se ani nepochlubil novou partnerkou a už se stal tátou. Jaké jméno pro dítě zvolili?

David Kraus se stal tátou Michaela Feuereislová

Tak tohle je pořádný tajnůstkář! Herec a muzikant David Kraus (41) se stal tátou. A to jsme ani nevěděli, že se po jeho boku po mediálně známých přítelkyních Anetě Vignerové a Báře Strýcové objevila nová partnerka. Kam by s ní ale v lockdownu chodil, že?

"Rád bych se s vámi podělil o tu nejkrásnější zprávu. Narodila se nám nádherná zdravá holčička jménem Ester. Splnil se mi sen všech snů. Děkuju nejvíc její mamince, na kterou jsem moc pyšný. Je to ten největší zázrak zázraků, díky kterému se vám v jednom okamžiku změní život," pochlubil se Kraus.

Poděkoval i porodnici v Podolí, kde mohl být u porodu, i když samozřejmě s respirátorem. "Neskutečná pozornost a ohleduplnost. Každý je tam VIP a tak to má být. A to se tam rodí v podstatě nepřetržitě. Fotku sem dávat nechci, protože je to pro mě teď soukromé a křehké," doplnil v prohlášení na sociálních sítích. ■