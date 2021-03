Bez zavření provozů jsou opatření na půl žerdi: Takhle se na jeviště hned tak nevrátíme, míní Dan Bárta

Dan Bárta Super.cz

V umělecké branži nemá na růžích ustláno ani zpěvák Dan Bárta (51). "Už to začíná být dlouhé a houpe se to v tišině mezi dvěma skalami od deseti k pěti," zhodnotil pro Super.cz poeticky, jak vnímá současnou situaci.

"Bylo tady něco pro televizi, pro ČT Art jsme s Robert Balzar triem nahrávali v lednu v rámci Jazz Festu Brno. Hráli jsme pár streamů, poslední byl někdy 17. prosince. Regulérní koncert před diváky byl 9. října, těsně, když byl vydán zákaz zpěvu. Myslím, že jsme o den přelezli tu povolenou lhůtu, ale za všech bezpečnostních opatření," pamatuje si přesně, co kdy dělal. Pokud jde o kapelu Illustratosphere, kolegové se rozprchli. Někdo je v Česku, na Slovensku, další v New Yorku.

"Je potřeba počkat, až se to všechno vystříbří, a pak si snad zase někdy zahrajeme. Doufám, že se podaří nějak rozumně otevřít menší scény a divadla, kde budou lidi bez konzumace, v klidu, v rouškách a s rozestupy ob židli do půlky kapacity sálu, jako to bylo loni. To by bylo super," věří.

"Ovšem co řešit v tuhle chvíli, zvlášť v této aktuální situaci, kdy se všichni tváří, že konečně po roce přišel čas to zalígrovat, ovšem s tím, že provozy zůstanou otevřené? Je to zase na půl žerdi a uvidíme, co z toho vzejde. Při tom tempu očkování to také nevypadá, že by se mělo něco stát už v dubnu. Budeme muset být se skřípějícími zuby opět trpěliví i s tím vědomím, které jsme měli už před rokem, že na nás muzikanty přijde řada až nakonec. Což je stejně tak nesnesitelné jako logické," míní Bárta. ■