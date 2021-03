Novou profesi si našla i herečka Eva Čížkovská: Nelekněte se, když vám striptérka z Discopříběhu bude prodávat byt či dům

Eva Čížkovská Super.cz

Sice ji čeká pár filmových natáčení, ale práce v umělecké branži pochopitelně nemá dost. Eva Čížkovská (55) patří k herečkám, které nesložily ruce do klína a našly si nový džob. Musela se kvůli tomu vrátit i ke studiu.

"Práce je málo, ale naštěstí nějakou mám. Dotočily jsme film Když prší slzy s režisérkou Michaelou Semelou, se kterou je v přípravách další film, a s Tomášem Magnuskem bychom měli točit i Bastardy čtyřku. Streamovat divadlo, pokud jste na volné noze a jsou to zájezdovky, nemá smysl, řekla Super.cz.

Zatím plánuje letní aktivity, protože věří, že přijde určité rozvolnění jako loni. To ale nejde o hraní. Měla by moderovat golfovou tour a také připravuje příměstský tábor, který v Praze na Císařské louce pořádala už loni. "Je to takové moje dítě, protože s dětmi vedle sportovních věcí dělám i rétoriku, trošku i herectví, budou mít i kouzelnický seminář a celý ten program je tak, jak si ho vymyslím," prozradila.

Protože netuší, kdy bude možný návrat a jeviště, nelenila, a našla si i novou profesi. "Nechci být na nikom závislá a chci být samostatná. Udělala jsem si státní zkoušky na realitního makléře. Připadala jsem si trochu jako u maturity, měla jsem fakt trému, protože už jsem to dlouho nezažila, věci, které jsem se učila, byly úplně mimo můj obor," svěřila.

A jak je zatím úspěšná? "Teprve začínám. Ale dostala jsem práci od fanouška na jaro. Budu prodávat jeho domeček v Horní Bečvě. A pak mám věci na pronájem a nebytové prostory. Tak se na to těším. Je to výzva," uzavřela. ■