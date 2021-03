Hvězda Harryho Pottera promluvila o alkoholismu: Potil jsem vodku a úplně mi zčernal jazyk

Gary Oldman jako Sirius Black v Harrym Potterovi Foto: Collection Christophel/Warner Bros /1492 Pictures

Do pamětí diváků se vryl jako Drákula, komisař Gordon z trilogie o Batmanovi, Sirius Black z Harryho Pottera a za proměnu ve Winstona Churchilla v Nejtemnější hodině si odnesl Oscara. Ve výčtu skvělých hereckých výkonů Garyho Oldmana (62) by se dalo pokračovat donekonečna. Bohužel jeho kariéra ale nebyla pouze plná úspěchů.

Herec se potýkal se závislostí na alkoholu a pro Los Angeles Times popsal dopady alkoholismu, které by prý nepřál ani největšímu nepříteli.

„Potil jsem vodku. Stane se to úplně vaší součástí. Ráno jsem měl vždycky černý jazyk a svaloval jsem to na šampón. Bylo to peklo. A zlehčování a žertování o tom? To byla jen taková maska.“

„Přišel jsem do baru a objednal si velkou vodku s tonikem. Číšníkovi jsem řekl, ať si pohne, protože jsem alkoholik a potřebuji drink rychle,“ popsal s tím, že se mu těžko odvykalo, neboť si svou závislost romantizoval.

„Všichni moji hrdinové byli pijani nebo užívali opium. Všichni ti velcí básníci, spisovatelé a herci byli závislí.“

Ačkoliv je skvělý herec, nemá příliš velké sebevědomí a preferuje, když se může skrýt za masky a kostýmy. „V březnu to bude 24 let, co nepiju, ale pamatuji si všechny ty věci, které mě k pití dohnaly.“

Gary promítl vlastní zkušenosti do role v netflixovém dramatu Mank, které bylo nominováno na několik Zlatých glóbů, a kritici jej velmi opěvují. Jeho postava však nevyžadovala skoro žádný make-up, a tak se tentokrát neměl za čím schovat. „Bylo to to nejlepší, co mě potkalo. Po pár dnech mi to přišlo velmi osvobozující. ■