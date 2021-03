Zpověď, ze které mrazí! Nádor v hlavě: Tereza Kerndlová poprvé otevřeně promluvila o maminčině boji s rakovinou

Tereza Kerndlová promluvila o matčině boji s rakovinou. Super.cz

"Byla to metastáze z prsu. Říká se, že maximální čas je patnáct let, což tak zhruba bylo. Buňka putovala v těle takto dlouho. Mamince loni v září diagnostikovali rakovinu očnice. Ani jsem netušila, že něco takového existuje. Je to hlava. Maminka je po operaci hlavy, vyjmuli jí část nádoru," řekla Super.cz Tereza.

Je šťastná, že se mamince daří lépe. "Má za sebou protonovou léčbu. Strašně dobře se o ní starali. Operace se zdařila. Momentálně prochází hormonální léčbou. Mamce je mnohem lépe, nemůžu říct, že je zcela zdravá. Rakovina není něco, co se dá vyléčit za čtyři měsíce, ale vzhledem k tomu, jaká diagnóza byla, jak ten stav byl těžký, tak je to na dobré cestě. Jsme šťastní." prozrazuje.

Více než tři měsíce žila s manželem Rendou u rodičů na statku, aby mamince byli na blízku. "Zažili jsme si těžké období. Nečekané pro nás všechny. Máme silný a krásný vztahy, velmi nás to zasáhlo. Když to bylo nejhorší, byli jsme jako rodina pospolu. Tři a půl měsíce jsme s našima žili na statku. Byli jsme s rodiči. Věřím, že i to mamce pomohlo," vzpomíná.

Nyní všichni doufají, že bude zase v naprostém pořádku. "Mamka je hrozně silnej člověk. Má tolik síly a energie, odhodlání. Je to držák," dodala Kerndlová. ■