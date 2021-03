Další umělecký počin od Třeštíků: Známý fotograf otevřel v životopisné knize i téma alkoholu a omamných látek

Fotograf Tomáš Třeštík napsal autobiografickou knihu. Super.cz

Známý fotograf Tomáš Třeštík se rozhodl otevřít a napsal knihu Po povrchu. Sám o sobě. "Vyrostl jsem v rodině, kde byl zájem o životy druhých. Život každého, když je podaný autenticky a poutavě, je zajímavý. Asi jsem se dostal i do nějakého věku, kdy bych to chtěl zrekapitulovat, podívat se zpátky," řekl Super.cz syn známé režisérky časosběrných dokumentů Heleny Třeštíkové a prozaika, vydavatele a architekta Michaela Třeštíka.

"Jsem portrétní fotograf zvyklý lidi zachycovat vizuálně, ale i psaní mě baví. Zkoušel jsem portréty lidí nefotit, ale psát. A i díky tomu jsem zjistil, že většinu z nich neznám tak dobře, jak jsem si myslel. Jediný materiál, o kterém jsem schopen zásadně kriticky uvažovat, jsem já. Tak jsem to vzal jako takovou sebereflexi a terapii," doplnil.

Třeštík píše o svém dětství, teenagerských letech, láskách, soukromých i pracovních setkáních. Nevyhýbá se ani ožehavějším tématům jako alkohol a drogy. Zajímalo nás, jak právě tuhle pasáž přijala jeho rodina.

"Není to hlavní motiv toho všeho. Pařil jsem jako drtivá většina lidí v mém okolí a někteří v tom pokračují. Moje rodina o tom věděla, dali mi důvěru, že to zvládnu. A mám pocit, že jsem to zvládl. Stále žiju a už tři a půl roku nepiju a nepařím. Takže je to jedna z kapitol mého života, se kterou žiju, a není to nic, na co bych byl nějak pyšný. Na druhou stranu to není nic, co bych chtěl celý život tajit. Jsem to já a stalo se," svěřil.

Zlom u něj přišel náhle, s narozením prvního dítěte to ale nebylo. Se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou (39) má letos osmiletou dceru a šestiletého syna.

"Přestalo mě to bavit. Nikdy jsem nebyl alkoholik, měl jsem to pod kontrolou. Hodně jsem pařil, protože jsem z bohémského prostředí a v mém okolí to bylo běžné. Pamatuju si přesně ten moment, kdy jsem přišel střízlivý na nějaký mejdan, všichni už byli pinklí, a jak jsem to tam střízlivý pozoroval, ty svoje vrstevníky, tak jsem si řekl, že takhle nechci vypadat a působit. A přestal jsem. Začal jsem zkoušet být dospělý a rozumný chlap," uzavřel. ■