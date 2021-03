Další hvězdná jména v nové řadě Tváře: Na koho dalšího se vedle Marty Jandové můžete těšit?

Marta Jandová Foto: archiv TV Nova

Tým soutěžících rozšíří i zpěvačka Marta Jandová (46). Ta si prošla druhou řadou a na nové účinkující se už těší. „Jsem neskutečné ráda za ten výběr, protože všechny mám opravdu moc ráda a s každým z nich mě něco pojí,“ svěřila se Marta.

Vedle oblíbené zpěvačky se do show vrací i Albert Černý (31). Toho mají v paměti diváci minulé, tedy sedmé Tváře. Zpěvák byl rád za nabídku, díky které může jednou za týden vypadat tak, že ani sám sebe nepozná v zrcadle. „Rozhodně mě baví to, že na chvíli můžu být úplně někdo jiný, můžu si zkusit různé polohy, různé masky, a to je prostě naprosto perfektní,“ svěřil zpěvák.

Za porotcovským pultíkem se v nové řadě objeví herec Marek Lambora (25). Hodnocení kolegů pro něho ne vždy bude jednoduché. „Co je tedy nejhorší, je bodování, je to opravdu hrůza, každý porotce by všem chtěl dát nejvyšší počet bodů, ale to bohužel nejde. Strašně rád vzpomínám na sérii, v níž jsem účinkoval, bylo to skvělé a mrzí mě, že se teď nemůžu se všemi kolegy vídat. Jinak už by mě ale nikdo na jeviště nedostal, fakt si neumím představit, že bych tam teď šel a začal zpívat,“ dodal herec. ■