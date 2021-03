Gabriela Soukalová ve 4. měsíci přibrala 5 kilo! Poprvé ukázala těhotenské bříško a prozradila neobvyklé chutě v jídle

Gabriela Soukalová Super.cz

Bývalá hvězda biatlonu, nyní moderátorka pořadu ShowTime na Primě Gabriela Soukalová (31) je ve 4. měsíci těhotenství. Poprvé se nám rostoucím bříškem pochlubila. "Mám nahoře pět kilo. Doufám, že už to nyní půjde pomaleji," řekla Super.cz s úsměvem.

Konečně v druhém trimestru nezápasí s nevolnostmi a cítí se dobře. "V počátku těhotenství to nebylo ideální, měla jsem časté nevolnosti. Teď už jsem se stabilizovala a je to lepší," pochvaluje si Gabriela a přiznává, že se jí naprosto změnily chutě v jídle.

"Nebyla jsem moc fanda do české kuchyně, teď se po ní můžu utlouct. Na koprovku mám chuť obden," prozradila Super.cz.

Gabriela stále aktivně sportuje, nevyhýbá se ani otužování a koupání v ledovém potoce. "Snažím se dělat všechno, co mi tělo dovolí. Chodím běhat, dodržuji zdravý životní styl. Chodím se koupat do potoka a snažím se v této době pracovat na imunitě. Neomezuji se ve věcech, na které jsem byla zvyklá. Mám z toho radost, je to fajn," upřesnila.

Otužování prý prospívá i miminku. "Nechci skleníkovou květinku, tak je dobrý si zvykat už v prenatálním stádiu," usmívala se Soukalová.

Zatím netuší, zda čekají s partnerem holčičku, nebo chlapečka. "Pohlaví zatím nevíme, na to je ještě brzy. Možná za pár týdnů už budeme vědět," uzavřela. ■