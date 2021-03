Nejdřív dítě, pak veselka! Těhotná Gabriela Soukalová po rozvodu promluvila o druhé svatbě

Gabriela Soukalová o vztahu a miminku Super.cz

"Navštívila jsem matriční úřad, po týdnu mi přišlo potvrzení, že můžu žádat o nové doklady. Mám trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou, jsem z menšího města, bylo to rychle vyřízeno," pochvaluje si rychlost úřadu v covidové době Gabriela, která už nyní zase používá příjmení Soukalová.

"Je to pomyslná tečka. Vnímám to jako nový začátek: Obrovsky se těším na všechno, co mě čeká," řekla Super.cz.

Rozvod, návrat k rodnému příjmení, nový partner a těhotenství. Přiznává, že její život nabral na rychlosti. "Miminko plánované nebylo. Doufala jsem, že si do nějaké doby stihnu vyřídit všechny záležitosti, které jsou spojené s mojí minulostí. Hodně mě to překvapilo. Pořád je to ale obrovský dar, jsem pokorná, vážíme si toho. Věci přicházejí ve chvíli, kdy přijít mají," zdůrazňuje.

Dokonce by se ani nebránila druhé svatbě. "Člověk nemůže být skeptický ze špatných zkušeností. Kdybych to tak brala, kazila bych si přítomnost. Nenechám si vzít ideály a budu se snažit jít za tím, čemu věřím a co mi říká srdce. Čeká nás milá radost, do budoucna neříkám ne, ale teď máme myslím oba hodně věcí na práci. I na osobní rovině ve věcech, které se táhnou. Je to vize budoucnosti," dodala Gábina, která by ráda na Primě moderovala, co nejdéle to půjde. Po porodu si ale plánuje dát pauzu a půjde na mateřskou. ■