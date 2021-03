Rozvedl se, zemřel mu otec, nařkli ho z obtěžování a prodělal horší formu covidu: Herce Maroše Kramára drží nad vodou nová láska

Maroš Kramár Super.cz

V Česku má sice hodně práce, ale nepřesídlil sem. "Bydlím za Bratislavou v domě u jezera, kde jsem spokojený. Jenom dojíždím na natáčení, jak je potřeba. Teď jsem tady zrovna už osm dní," řekl Super.cz Kramár, na něhož doma čeká přítelkyně, kterou měl vlastně roky na dosah. "Je to manažerka mého divadla," prozradil, když jsme se potkali před natáčením talk show 7 pádů Honzy Dědka, kde byl hostem.

I když se znají roky, to, že se kromě dní, kdy točí, vídají pořád, není ideální. "Myslím, že je ráda, že aspoň někdy vypadnu. To má každý, ta ponorka vždycky přijde. Je to jiné než dřív, kdy jsem každý večer někde hrál. Říká se, že vztah prověří delší dovolená, ale tohle už trvá rok. Je to zkouška vztahu, jestli spolu mohou vůbec být. Se mnou je to těžké. Mám svůj věk, svoje roupy, svoje zvyky," míní.

Přítelkyně se o něj starala, i když chytil covid-19. "Muselo se kvůli mně rušit natáčení. První tři dny byly hrozné, původně jsem myslel, že jsem někde nastydnul, ale na testu se ukázala pozitivita. Léčil jsem se doma, už to vypadalo, že to přešlo, ale pak se to zase vrátilo, i když ne tak silně. Měl jsem zvýšenou teplotu a byl hodně unavený, " popsal nevyzpytatelnost koronaviru Kramár. ■