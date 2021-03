Je jich 5! Herečka Tereza Těžká prozradila podrobnosti polyamorního vztahu 3 žen a 2 mužů

Tereza Těžká Super.cz

Jedním z dalších členů polykuly, jak se vícečetnému partnerství říká, je její osobní přítel, který je pouze její. "Známe se už pět let, vztah máme tři čtvrtě roku. Tím, že není moc aktivní na sociálních sítích a hlídá si svoje soukromí, tak to může klamat, že ten vztah je víc upozaděný, ale tak to není," řekla Super.cz Tereza na natáčení 7 pádů Honzy Dědka.

"Společný vztah máme s mojí přítelkyní a s manželem, ale zároveň má každý vztah samostatně, takže se vídáme i jednotlivě. A do toho má Honza ještě jednu přítelkyni, se kterou zase já nejsem ve vztahu, a můj přítel Petr zase není ve vztahu s Honzou a s Áňou. Ale zároveň se všichni navzájem známe a jsme k sobě hodně otevření. Honza s Petrem jsou docela dobří přátelé. Ta komunikace tam probíhá ze všech stran," objasnila.

Společně si snažili užívat i volný čas, i když je to složitější. Ve třech byla Tereza naposledy v kině s manželem a Áňou, pět jich ještě nikdy pohromadě nikde nebylo. "Ještě jsme neměli možnost otestovat, jak to bude fungovat. Možná budou všichni čtyři společně koukat na Českého lva," krčila rameny Těžká, která patří k nominovaným herečkám.

Celý rozhovor s Terezou Těžkou, kde promluvila nejen o vztazích, si můžete pustit v našem videu. ■