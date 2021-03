Vévodkyně Meghan obvinila královskou rodinu ze lží. Nebudeme zticha, vzkazuje

Meghan Markle Profimedia.cz

Video z rozhovoru, natočeného před několika týdny, bylo zveřejněno jen den poté, co deník The Times otiskl několik let staré obvinění Meghan z údajné šikany zaměstnanců. Stížnost sepsal Jason Knauf, někdejší tajemník komunikace v Kensingtonském paláci, kde Harry s Meghan bydleli u prince Williama a jeho ženy Kate.

Právní zástupci Meghan a Harryho tvrzení odmítli. Podle nich jde o cílenou diskreditaci před očekávaným interview s Winfrey. „Jsme znepokojeni tím, že tohle pomlouvačné vykreslení vévodkyně ze Sussexu získalo pozornost médií. Není náhoda, že se tato několik let stará obvinění objevila krátce před tím, než vévodkyně a vévoda promluví otevřeně a čestně o jejich zkušenosti,“ uvedl mluvčí Harryho a Meghan.

Meghan a Harry vs. Firma

V ukázce Meghan rodinu svého manžela označuje za „Firmu“ (jde o časté, ale velmi neosobní označení královské rodiny).

„Jaký máte pocit z toho, že palác vás dnes uslyší říkat pravdu?“ ptá se moderátorka vévodkyně. „Nevím, jak by mohli čekat, že budeme pořád zticha, když Firma hraje aktivní roli v udržování lží o nás dvou,“ odpověděla Meghan. Konkrétnější nebyla. „A pokud s tím jde riziko ztrát, je mnoho věcí, o které už jsem přišla,“ dodala vévodkyně.

Oficiálních královských povinností se vévoda a vévodkyně ze Sussexu zřekli loni v březnu. Nyní se synem Archiem žijí v Kalifornii. V únoru manželé oznámili, že čekají druhé dítě. ■