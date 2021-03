Jak moc zestárla? Podívejte se, jak teď vypadá nejslavnější představitelka sestřičky ze seriálu Stefanie

Claudia Schmutzler jako sestřička Stephanie Wilde (vlevo) Profimedia.cz

Deset let předtím než na obrazovky vtrhl český seriál z lékařského prostředí Ordinace v růžové zahradě, hltali diváci v devadesátých letech zahraniční produkci v podobě seriálů Pohotovost, Nemocnice Chicago Hope a mnoha dalších. Oblíbili si i německý seriál Stefanie o hodné sestřičce Stefanii, která pro pacienty udělá první poslední a často za ně vyřeší i zapeklité osobní problémy.

Seriál měl sice poměrně plytký scénář a naivní děj, ale čeští diváci si ho i tak oblíbili. V roli Stefanie Engel se v prvních dvou sériích nejprve objevila herečka Kathrin Waligura (58). V dalších sériích ji pak s přestávkami až do desáté řady nahradila známější Claudia Schmutzler (54), která pod jménem Stephanie Wilde seriálu zajistila největší úspěch.

Koncem roku 1999 se rozhodla seriál opustit, což byla pro produkci pohroma. Náhradnice Julia Hentschel čísla sledovanosti nezajistila, a tak tvůrci seriálu nabídli Claudii Schmutzler vylepšenou smlouvu, což se jim vyplatilo.

Následně se to zamotalo nejen v ději. Schmutzler seriál opustila i podruhé a scénář se s tím tentokrát nepáral – diváci na obrazovkách sledovali smrt své hlavní hrdinky.

V 11. sérii se na obrazovky opět vrátila původní Stefanie v podání Kathrin Waligury, jež se ovšem nevrátila jako sestřička, nýbrž lékařka. Seriál se tedy spíše zaměřoval na lékaře, nikoliv sestřičky. Sledovanost nadále klesala a poslední díly byly odvysílány roku 2005, tedy deset let od začátku natáčení prapůvodní Stefanie. A to už do českých obýváků vtrhla Ordinace v růžové zahradě.

Samotná Claudia Schmutzler je v Německu populární herečkou, která se objevuje převážně v televizních seriálech. Namátkou uveďme například krimi seriál SOKO Wismar. ■