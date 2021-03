Rus si do paží vpravil 6 litrů oleje a zle skončil. Svaly, jako měl Pepek námořník, se staly jeho noční můrou

Kirill Tereshin Profimedia.cz

Čtyřiadvacetiletý Kirill Tereshin podstoupil další sérii operací, během nichž mu lékaři odebírají odumřelou tkáň a čistí ucpané paže. Do těch si Rus kvůli efektu velkých svalů od svých dvaceti let vpichoval olej.

Na upozornění lékařů začal dbát až tehdy, co se mu paže zanítily a tkáň začala odumírat. „Je mi teprve 24 let a můj imunitní systém zánět zatím zvládá, ale nevím, co bude dál,“ říká Tereshin. „To je také důvod, proč jsem začal podstupovat operace - abych se zbavil téhle noční můry.“

Nejtěžší operace ho čeká, mladík se obává ztráty citu v rukou. „Mám velký strach. Ale na to jsem měl myslet dřív, vím to. Je to jen moje vina.“

Dle slov lékaře si Kirill do každé paže vpravil tři litry oleje. „Všechno musí ven, zároveň musíme zachránit žíly, nervy a funkce končetin,“ popsal Dmitry Melnikov.

Takové operace prý nejsou v Moskvě výjimkou. „Už jsme viděli petrolej vpravený do prsou, zadků i jiných částí ženského těla. Varujeme, že je to extrémně nebezpečné,“ upozorňuje Melnikov. ■