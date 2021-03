Prospívá pravidelná masturbace a pohlavní styk zdraví?

Zeptali jsme se pana profesora Milana Hory z Plzně, jak vidí současnou situaci v prevenci onemocnění prostaty a co by doporučil ženám, protože je třeba si přiznat, že jsou to právě partnerky, sestry či matky, které donutí muže nechat se vyšetřit!

Pomocí mikčního dotazníku UROTEST si ,,stanovíte“ diagnózu sami. Pro přesnou však vždy musíte navštívit lékaře Foto: istockphoto

Pane profesore, zabýváte se urologickými problémy mužů - jak jste se k tomuto zaměření dostal? Urologií se zabývám od lékařské fakulty, kterou jsem ukončil 1991. Pravda, zvažoval jsem nejdříve technické obory, studoval jsem matematicko-fyzikální gymnázium. Ale nevlastní otec byl chirurg a urolog. A perlička: Dědeček s babičkou byli řezníci a chtěli, aby pokračoval v jejich šlépějích. Zlí jazykové tvrdí, že jako lékař chirurgického oboru jsem jim jejich přání splnil. V čem vidíte největší překážku, proč muži váhají s návštěvou lékaře? Každý z nás máme v sobě pštrosa. Strčit hlavu do písku a vyhnout se problémům. Pravda, když pak už nás okolnosti (zde např. výrazné obtíže) donutí vystrčit hlavu z písku, nestačíme se divit. A často je pak pozdě. Ale tento přístup se nevyhýbá ani lékařům, často naopak. prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA – uznávaný odborník v oblasti urologie FOTO: Alfa Medimedia Jakou roli má z Vašeho pohledu partnerka či partner při motivaci k návštěvě lékaře? Řada mužů žije spokojený život díky tomu, že partnerka vše rozhoduje a oni poslouchají. Ti to mají jednodušší. Poslechnou a jdou k lékaři. A pak je skupina „dubových palic“, se kterými nikdo nehne. A muži žijící mimo trvalý partnerský svazek jsou logicky kapitolou samou pro sebe. Aktivní přístup partnerky a následně i muže vídáme často. Naštěstí pro řadu mužů. Co mohou muži udělat ještě před návštěvou lékaře? Bavíme se zde o mikčních obtížích způsobených zejména prostatou. Dnes si pomocí internetu „stanovíte“ diagnózu sami pomocí mikčního dotazníku UROTEST. Zjistíte, zda náhodou už nemáte obtíže, které by měl už přešetřit lékař. Jak se díváte na využití smart technologií v diagnostice u starších ročníků pacientů? Dnes jsou smart technologie neskutečným zdrojem informací. A generace i starších lidí tyto technologie využívá velmi čile. Koneckonců zmíněný UROTEST si mohou všichni v poklidu bez stresu vyzkoušet. V posledních letech je velice moderní masáž prostaty. Doporučujete ji také svým pacientům? V čem vidíte její největší přínos? Osobně považuji pro naprostou většinu mužů za dostačený pravidelný pohlavní styk či masturbaci vedoucí k pravidelnému vyprázdnění obsahu žláz prostaty a semenných váčku. A jak je to s preventivními prohlídkami mezi vašimi kolegy? Také se tomuto vyšetření vyhýbají nebo se nechávají dobrovolně vyšetřit? Myslím, že drtivá většina urologů má podrobný přehled ohledně své prostaty, znají hodnotu svého PSA, aby se mohli nechat včas a efektivně léčit chirurgickým odstraněním prostaty. prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA o tom, proč je dobré vyplnit si UROtest Alfa Medimedia ■