Krásná partnerka Mirka Šimůnka promluvila: Věří mu, že už nebere třicet prášků na spaní denně

Chodí spolu už několik měsíců. Foto: archiv M. Šimůnka

Hercova partnerka Alice nám exkluzivně poskytla rozhovor. „Mirka si vážím, mám ho ráda a miluji ho nejenom jako partnera, ale především si ho vážím jako člověka. Má možná tu smůlu, že je nesmírně hodný, bezelstný člověk,“ říká půvabná brunetka z Brna, která je herci nyní velkou oporou.

Nemá problém mu odpustit jeho hříchy. „Možná v životě udělal pár chyb, ale kdo je neděláme. Obdivuji ho za to, jak vše zvládá. Že i teď, v době, kdy divadla nehrají, fyzicky pracuje, rozváží jídlo, do toho točí seriál, a vše zvládá skvěle. Prášky skutečně žádné nebere a dobře ví, že jiná cesta zpět není,“ svěřila se Alice, která pracuje pro kliniku, věnuje se i lektorské, poradenské činnosti a také charitativním projektům, které jsou zaměřeny na dětské pacienty i seniory.

Mirkovi a Alici to podle všeho skvěle klape a úžasně se doplňují. Neschyluje se třeba i k dalšímu kroku, kterým by mohlo být zasnoubení? „Vše má svůj čas a uvidíme. Teď je nám spolu takhle dobře, a co má být, bude,“ dodal Mirek Šimůnek. ■