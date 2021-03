Šimůnek exkluzivně přiznal vztah. Ze závislosti na prášcích ho dostala tahle kráska z Brna

Mirek Šimůnek našel štěstí u této krásky z Moravy. Foto: archiv M. Šimůnka

Česká televize bude dnes večer vysílat pořad 13. komnata, kde se herec a moderátor bude zpovídat ze své závislosti na prášcích na spaní. S tím vším ale souvisí ještě jedno zásadní odhalení, které se diváci 13. komnaty částečně dozví, ale my jej přinášíme detailněji.

Jde o to, že hlavní motivací k léčbě závislosti byla také láska. „A tou byla a stále je moje přítelkyně, partnerka Alice. To je člověk, kterého znám mnoho let a z velmi hezké spolupráce a krásného a přátelství, které bylo dlouho jen blízkým přátelstvím, se to přerodilo v krásný vztah,“ rozpovídal exkluzivně pro Super.cz Mirek o vztahu s půvabnou Brňačkou. „Aličce skutečně, stejně jako mé divadelní šéfové Hance Gregorové a hrstičce mých blízkých, včetně mé rodiny, vděčím za to, že jsem se odhodlal s tím bojovat. Že jsem nastoupil na efektivní léčbu, což byla také práce právě mé partnerky,“ svěřil se nám Šimůnek.

Vypátrali jsme, že mladá atraktivní žena z Brna, s níž Šimůnek nějakou dobu už dokonce žije, je maminkou dvou dětí a je již jednou rozvedená. „Ji nezajímalo, jestli jsem herec, jestli jsem méně či více známý, kolik beru za natáčecí den nebo zda jsem měl nějaké ženy před ní. Je to nesmírně laskavý, čistý, milující člověk, který mi tak obrovsky pomohl a nebýt jí, asi bych se k tomu zabojovat se závislostí neodhodlal,“ říká herec a jedním dechem dodává: „Je to navíc soběstačná, inteligentní, velmi vzdělaná žena, která má nejenom IQ, ale i EQ, a je ke mně i velmi upřímná. Někdy i lehce tvrdá, ale laskavě. Nemaže mi med kolem úst, ale zároveň mě nesráží a skutečně vím, že mě miluje a já ji. Právě v té celé době, kdy jsem procházel tou léčbou, mi byla obrovskou oporou, motivací, a kromě ní to věděla jen Hanka Gregorová a můj kamarád René Kekely. I to byl důvod, proč jsem po absolvování té kúry poskytl rozhovor právě jemu," odkazuje se Mirek na rozhovor v pořadu Face 2 Face televize Seznam.

Ve 13. komnatě, kterou natočil velmi citlivě režisér Patrik Ulrich, promluví kromě již zmíněných Šimůnkových blízkých také Mirkova maminka nebo kamarádka Nela Boudová.

Poprvé se tam ale herec přizná k tomu, že má nějakou dobu vážný vztah, který po letech, kdy byl sám, je skutečně vážný a hluboký. „Tím definitivně odpovídám i těm ’pohádkářům’ na domněnky, jak to mám se ženami a muži, čímž jasně dávám najevo, že ženy, tedy konkrétně ta jedna, jsou mi bližší,“ říká s úsměvem Mirek Šimůnek. ■