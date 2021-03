Máme rádi Česko před 15 měsíci a teď: Karanténa se na Boučkovi, Prachařovi a Kotkovi projevila 28 kily

Zleva Vojta Kotek, Libor Bouček a Jakub Prachař v show Máme rádi Česko Foto: FTV Prima

Karanténa se podepsala na každém z nás, ať už způsobem očím skrytým, nebo viditelně. S následky se potýkají i hvězdy show Máme rádi Česko, moderátor Libor Bouček (40) a herci a vedoucí soutěžních týmů Jakub Prachař (37) a Vojta Kotek (33). Pánové přiznali, že od listopadu 2019, kdy točili předchozí řadu, přibrali, a ne málo. Dohromady to dá 28 kilo.

„U mě je to plus pět a půl kilo. Zatím mi kostýmy ale jen rozšiřují, ještě se nemusí přešívat,“ přiznal Bouček. „Já jsem měl lepší catering, u mě je to dvanáct a půl. Já jsem v kostýmovém rozstřihu,“ trumfnul kamaráda Prachař.

Nejlepší bilanci si v tomto ohledu drží Vojta Kotek: „Já jsem nejdřív spadnul o sedmnáct kilo, a pak jsem zase deset nabral. Jsem sice pořád minus sedm, ale bylo líp. Nejčastější slovo v kostymérně, které jsem tady slyšel, bylo: Povolíme,“ smál se.

Vizuální proměnou prošlo i studio a nová je i kapela, Maxiband Honzy Maxiána s vokalisty Vendulou Příhodovou, Sárou Milfajtovou a Václavem Noidem Bártou. Nová řada startuje v pátek 5. března na Primě. ■