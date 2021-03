Bodoval po boku Julie Roberts nebo Madonny: Nejsem moc dobrým hercem, tvrdí hvězda romantických komedií

Rupert Everett a Julia Roberts ve filmu Svatba mého nejlepšího přítele Foto: Profimedia/Tristar Films

„Až příliš pozdě jsem si uvědomil, že jsem až moc stydlivý. Nikdy jsem se neměl stát hercem, nejsem v tom moc dobrý a nemám rád, když jsem pod drobnohledem,“ přiznal v rozhovoru pro The Times.

Rupert se proslavil s dramatem Jiná země (1984) a kromě výše zmiňovaných zabodoval také ve filmu Další správná věc po boku Madonny. V obou snímcích ztvárnil gaye, sám ale tvrdí, že se narodil jako „ilegální“ gay, protože homosexualita byla v Británii do roku 1967 zakázaná.

Rupert zásadně nesouhlasí s tím, že by homosexuály měli hrát pouze gayové. „Nemyslím si, že by to tak mělo být. Hraní je hraní a je skvělé, když gayové hrají heterosexuály a naopak.“

Jedním z jeho posledních projektů byl snímek Šťastný princ, který zachycuje poslední roky spisovatele Oscara Wilda. Everett v něm ztvárnil hlavní roli, snímek také sám napsal a zrežíroval. ■