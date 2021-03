Tři porody během tří let: Slavná modelka se ukázala v prádle necelé tři měsíce po tom posledním

April Love Geary Profimedia.cz

April Love Geary (26) je už trojnásobnou maminkou. Posledního potomka, syna Lucu, porodila zpěvákovi Robinu Thickovi před skoro třemi měsíci. Po třech porodech během tří let se ale rozhodně nebojí jít do prádla. A to ani poté, co jí po druhém dítěti kritizovali, že přibrala.