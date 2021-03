Koukej, co se za rok může všechno změnit: Slováčková vyhrála bitvu s těžkou nemocí a píše o nové lásce

Před rokem a dnes Foto: Super.cz/archiv A. J. Slováčkové

„Jsem v pořádku a zdravá a je to taková informace, se kterou se potřebuju trošku sama sžít. Člověk nechce zase slyšet na kontrole, že se něco nepovedlo a zase je něco špatně, ačkoli mě doktorka ujišťovala, že by to snad přijít nemělo,“ řekla Anička nedávno Super.cz.

Vděk za život a nové příležitosti vyjádřila také ve formě dvou výrazně odlišných fotek, které zveřejnila prostřednictvím svého profilu na sociální síti.

První fotka je rok stará a dcera herečky Dády Patrasové (64) a hudebníka Felixe Slováčka (77) na ní nemá vlasy. Na druhém aktuálním snímku po uzdravení září štěstím.

„Je to JENOM rok. Den jako každý jiný. Koukej, co se za rok může všechno změnit. Třeba porazíš nemoc. Vydáš CD. Narostou ti zpátky vlasy a všechny ostatní chlupy. Nebo budeš o krok dál ke svému snu. Opustíš to, co nefunguje a co ti ubližuje. Změníš pohled na svět. Zamiluješ se. Získáš práci, o které sníš. Tohle je upomínka toho, že se nemáš vzdávat a bojovat. Takže bojuj. Miluj. Žij,“ komentovala snímky Anička. Příspěvkem chtěla zjevně dodat sílu a naději těm lidem, kteří se nachází v podobně těžké situaci.

Sympatická umělkyně v příspěvku zmiňuje, že nedávno vydala své první hudební album. I do toho promítla v posledním roce sesbírané zkušenosti. „Všechny písničky jsou napsané tak, že je tam velký kus mého já,“ uvedla v rozhovoru pro Super.cz zpěvačka. ■