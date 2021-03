Překrásná modelka se smyslnými rty se svlékla a na titulce časopisu se objevila nahá

Rosie Huntington-Whiteley Profimedia.cz

Její nahé tělo má výhradní právo vidět jen její snoubenec, herec Jason Statham, se kterým je už 5 let zasnoubená. Mají spolu syna Jacka, který v červnu oslaví čtvrté narozeniny.

Modelka se svlékla pro módní časopis donaha, což i sama sdílela na svém instagramovém profilu. Ukázala se ovšem jen zezadu.

„Děkuji skvělému týmu Elle UK, že mě podporují celou moji kariéru. Jako náctiletá jsem si každý rok k narozeninám přála předplatné. Vždy jsem letěla ze školy v den vydání domů rychle, abych mohla popadnout časopis, zavřít se s ním v pokojíčku a pročítat každý článek a zkoumat všechny fotky. Jednoduše jste byli mým úvodem do módního světa a je pro mě vždy naprostá čest být na vaší titulce,“ napsala ke snímku modelka.

Uvnitř časopisu má několik sexy odhalených módních fotek:

Sama se v rozhovoru uvnitř čísla rozpovídala o tom, že se její tělo v průběhu let a po dítěti mění, ale ona je s ním stále naprosto spokojená: „Jako někdo, kdo svou kariéru vybudoval hlavně na tom, že vypadá určitým způsobem, můžeme přijít do fáze, kdy se pohled na vaše vlastní tělo trochu změní. Je mi 33 let a začínám vidět jemné vrásky a některé proporce už nejsou takové, jaké byly před dítětem. Ale já jsem s tím naprosto v pohodě a umím s tím pracovat. Znám samu sebe, a jak stárnu, odstrkuji od sebe jakékoliv ideje o tom, že bych měla vypadat nějakým určitým způsobem,“ uvedla Rosie v časopise. ■